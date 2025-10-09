За сутки на фронте 217 боев: самые ожесточенные - на Александровском и Покровском направлениях

"В связи с переходом Вооруженных Сил Украины на корпусную структуру, а также с учетом изменений оперативной обстановки изменяются наименования некоторых направлений в восточной операционной зоне", - заявили в Генштабе.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 87 авиационных ударов, сбросив 192 управляемые бомбы.

Кроме того, были привлечены для поражения 5827 дронов-камикадзе и осуществлены 4192 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, из которых 118 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Белогорье, Степногорск, Лукьяновское, Приморское, Григорьевка Запорожской области, а также Приднепровское, Вировка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, два пункта управления беспилотными аппаратами, склад материально-технических средств и два вражеских командно-наблюдательных пункта.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, всего сбросил 33 управляемые авиабомбы и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 34 боевых столкновения в районах Волчанска, Западного, Довгенького, в сторону Колодязного, Кутьковки, Одрадного, Двуречанского, Липцов.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Дерилово, Карповка, Торское и в направлении Ольговки и Нового Мира.

На Славянском направлении противник десять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Выемки, Федоровки, Дроновки и Григорьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил семнадцать атак вблизи Русиного Яра, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Полтавки и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 атак агрессора в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Красный Лиман, Лысовка, Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Дачное, Муравка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Балаган, Покровск, Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили сорок вражеских штурмов в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Поддубное, Сосновка, Филиал, Январское, Камышеваха, Вороное, Вербово, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригорьевка, Полтавка, Малиновка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений - оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.