За сутки на фронте 195 боев: Генштаб показал, где враг больше всего наступал, карты

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 195 боевых столкновений между Силами обороны и войсками РФ. Более половины вражеских атак пришлась на Покровское и Новопавловское направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным военных, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 74 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 148 управляемых авиабомб.
Также российская армия задействовала для атак 5516 дронов-камикадзе и осуществила 4989 обстрелов, из которых 86 - из реактивных систем залпового огня.
Авиационные удары противник наносил, в частности, по районам населенных пунктов Приморское Запорожской области и Николаевка Херсонской области.
В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления и одну вражескую артиллерийскую систему.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в целом сбросил 25 управляемых авиабомб и совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе 18 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Волчанска и Строевки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска, Петропавловки и в направлении Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Колодязи, Новомихайловка, Глущенково, Торское, а также в сторону Шандриголово.
На Северском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Григорьевки, Серебрянки, Выемки и в сторону Ямполя.
За прошедшие сутки на Краматорском направлениипроизошло четыре боевых столкновения в районах Миньковки, Ступочек, Белой Горы и в сторону Бондарного.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Плещеевки, Щербиновки, Катериновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 64 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Дачное, Новоукраинка, Сухой Яр, Шахово, Молодецкое и в направлениях Покровска, Торецкого, Новоэкономического и Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 51 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Поддубное, Толстой, Лесное, Александроград, Январское, Камышеваха, Новоивановка, Зеленый Гай, Малиевка, Новогеоргиевка, Зеленое Поле, Запорожское, Обратное, Ольговское, Полтавка.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре атаки захватчиков в сторону Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 32 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 226 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 72 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.