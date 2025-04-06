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За двое суток ДТЭК вернул свет 21 тысяче семей после обстрелов

Воскресенье 06 апреля 2025 20:25
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За двое суток ДТЭК вернул свет 21 тысяче семей после обстрелов Фото: За двое суток ДТЭК вернул свет 21 тысяче семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет более 21 тыс. семей в Днепропетровской и Донецкой областях после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются активные боевые действия, из-за чего разрушениям подвергается инфраструктура региона.

"В течение 4-5 апреля энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 13 населенных пунктов области. Снова со светом 7934 семьи региона", - отметили в компании.

Подвергается постоянным разрушениям от российских оккупантов также Днепропетровская область. Здесь за двое суток ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 13,8 тыс. семей в 4 районах Днепропетровщины.

Напомним, в марте энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 611 тыс. семей в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

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ДТЭК Электроэнергия
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