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За сутки в Донецкой области россияне убили трех человек, еще 12 ранены

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Донбасс, Четверг 10 ноября 2022 08:25
За сутки в Донецкой области россияне убили трех человек, еще 12 ранены Фото: в Донецкой области оккупанты убили трех человек за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро, 10 ноября, стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Павловке", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации - в Яровой.

По словам главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1185 людей, еще 2578 ранены.

Как сообщалось, российские оккупанты выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим позициям на Донецком направлении.

Также украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник. Речь идет о БПЛА "Орлан-10".

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