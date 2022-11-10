За сутки в Донецкой области россияне убили трех человек, еще 12 ранены

На утро, 10 ноября, стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области. Еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Павловке", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации - в Яровой.

По словам главы ОВА, еще 12 человек в области получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1185 людей, еще 2578 ранены.