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За добу в Донецькій області росіяни вбили трьох людей, ще 12 поранені

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Донбас, Четвер 10 листопада 2022 08:25
За добу в Донецькій області росіяни вбили трьох людей, ще 12 поранені Фото: у Донецькій області окупанти вбили трьох осіб за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок, 10 листопада, стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 9 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 - у Бахмуті та 1 - у Павлівці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації - у Яровій.

За словами очільника ОВА, ще 12 людей в області отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1185 людей, ще 2578 поранені.

Як повідомлялось, російські окупанти випустили ракети з літака Су-25 по своїх позиціях на Донецькому напрямку.

Також українські десантники в Донецькій області приземлили російський безпілотник. Мова йде про БПЛА "Орлан-10".

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