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За сутки из-за обстрелов в Донецкой области один человек погиб, 16 ранены

Фото: за сутки из-за обстрелов в Донецкой области один человек погиб, 16 ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На среду, 15 марта, российские оккупанты за прошедшие сутки убили 1 жителя Донецкой области. Еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 марта россияне убили 1 жителя Донбасса - в Краматорске", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 16 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1411 человек, еще 3199 ранены.

Как добавил Кириленко, ночью и утром россияне вели огонь по всей линии фронта от Угледарской до Лиманской общины.

Напомним, ранее днем 14 марта российские оккупанты совершили обстрел центра Краматорска Донецкой области и в полиции сообщили о гибели 60-летнего местного жителя. Кроме того, в результате утренней атаки по Краматорску девять человек получили ранения.

Позже ночью 15 марта в Краматорске раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.

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КраматорскДонецкая область