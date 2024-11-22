ВСУ имели успех под Угледаром, враг мог продвинуться возле Великой Новоселки: карты ISW

Украинские защитники имели успех под Угледаром. При этом фиксируется продвижение российских окупантов к северо-западу от Кременной, к юго-востоку от Часового Яра, в Торецке, к юго-востоку от Курахово, в Курской области и, вероятно, к северо-востоку от Великой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Суджи в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 21 ноября, показывают, что путинские войска немного продвинулись к западу от Спального.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ якобы зачистили украинские позиции в лесах возле Ольговки, вошли в Дарьино и отбивают контратаки ВСУ вблизи населенных пунктов.

Российские официальные лица утверждали, что войска РФ отразили удары украинских беспилотников вблизи Ахтубинской Астраханской области, а российский инсайдерский источник рассказывал, что дроны могли нацелиться на ракетный комплекс "Каспутин Яр".

Сообщается, что во время недавнего украинского удара по российскому командному пункту в н.п. Марьино Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал.

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) процитировало западного официального представителя, что недавний украинский удар по Курской области ранил высокопоставленного генерала КНДР, но чиновник не предоставил подробности о его состоянии.

21 ноября российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что украинские войска нанесли удар по командному пункту российской группы войск "Север" в Курской области, и убили и ранили сотрудников службы безопасности. Но глава Кремля утверждал, что командиры вроде бы не пострадали.

21 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибли 18 российских солдат и были ранены 33 военнослужащих, в том числе трое военнослужащих Северной Кореи.

Инсайдер также утверждает, что при ударе в штабе находился первый заместитель командующего ЛГС генерал-лейтенант Валерий Солодчук, его статус неизвестен.

Между тем, эксперты ISW не могут подтвердить эти заявления.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 20 и 21 ноября продолжали наступательные операции около Волчанска и Старицы Харьковской области, но продвижения не имели.

20 ноября российский "военкор" заявил, что войска РФ якобы отразили украинскую контратаку в направлении Липцев и вблизи Глубокого.

21 ноября российский блогер заявил, что путинские войска продвинулись вблизи многоэтажек в Волчанске, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что ухудшение погодных условий мешает оккупантам скрывать передвижение мотострелковых подразделений на полях из-за потери листьев, а предполагаемая снежная погода позволит ВСУ следить за следами врага.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Кременной. Геолокационные кадры от 21 ноября показывают, что войска РФ продвинулись в центре Тернов.

21 ноября российские "военкоры" заявили, что войска РФ продвинулись в восточной части Купянска в районе северо-восточнее железнодорожной станции Заоскилля, юго-восточнее Купянска на окраине Глушковки, и в лесных массивах к западу от Стельмаховки.

В Генштабе ЗС сообщили, что оккупанты наступали в районе Кучеривки и Петропавловки, возле Загрызово, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Зеленого Роща, Чернещины, Новоегоровки, Твердохлебового, Грековки, Тернов, Заречного, Торского, в районе Григорьевки,0 21 ноября.

21 ноября российские блогеры заявили, что путинские войска нанесли удар по украинскому понтонному мосту через реку Северский Донец в направлении Лимана.

Другой российский "военкор" утверждал, что Воздушно-космические силы РФ наносят авиаудары по украинским позициям в Тернах, потенциально для того, чтобы помочь российским наземным атакам в этом районе.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях на Северском направлении.

Командир украинского подразделения беспилотников, действующий на Северском направлении, сообщил, что погодные условия усложняют для россиян проведение штурмов, поскольку грязи мешают передвижению солдат и делают российскую пехоту легкой мишенью для украинских операторов беспилотников.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Часового Яра, и продолжили наступательные действия 21 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 ноября, свидетельствуют о том, что россияне недавно продвинулись через участок канала Северский Донец - Донбасс к западу от Клищиевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 21 ноября российские захватчики атаковали вблизи Часового Яра и Ступочек.

20 и 21 ноября российские источники сообщали, что во Временном Яру и на его флангах продолжаются интенсивные бои.

21 ноября российский "военкор" заявил, что войска РФ, действующие вблизи Орехово-Василовки, тактически продвинулись в направлении Славянска, и находятся менее чем в 24 километрах от этого города.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия и продвинулись в районе Торецка. Геолокационные кадры от 14 и 21 ноября показывают, что захватчики продвинулись в центре этого города.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг наносил воздушные удары вблизи Торецкая и Щербиновки.

Российский источник утверждал, что на 21 ноября войска РФ якобы оккупировали более 50% Торецкого.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись в высотную часть города в районе улицы Грушевского и дошли до стадиона "Авангард".

"Военкор" также утверждал, что продолжаются ожесточенные бои около Нелиповки (юго-западнее Торецка) и Щербиновки.

21 ноября рвойские РФ продолжили наступление на Покровском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ, действовавшие к югу от Покровска, продвинулись вдоль железнодорожного пути на восточной окраине Петровки, до 800 метров у Пустынки и в 1,5 км к западу от Новолексеевки.

"Военкоры" утверждают, что путинские войска также пытаются продвинуться к северо-западу от Юровки и от Новоалексеевки в направлении Пушкино (к северо-западу от Новоалексеевки) и Украинки (к западу от Новоалексеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты усиливают наступление на Покровском направлении.

Войска РФ продолжали штурмовать в районе Миролюбовки, Луча, возле Лысовки, Крутого Яра, Красного Яра, Даченского, Петровки, Юровки, Григорьевки, Пушкиного, Желтого, Чумацкого, Пустынки и Новоалексеевки 20 и 21 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Курахово.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Курахово и в здании в западной части Дальнего, что свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, захватили Дальнее, говорится в отчете.

Российские источники, в частности Минобороны РФ, утверждали, что войска РФ захватили Дальнее и продвигаются юго-западнее н.п.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ продвинулись в центральную часть Солнцевки, зачистили позиции ВСУ от северного берега Кураховского водохранилища, продвинулись у элеватора в центре Курахового и продвинулись на 1,5 км к югу от Максимилиановки.

Один российский блогер утверждал, что путинские войска вроде бы успешно продвигаются в направлении Курахово, поскольку совмещают наземные действия с воздушной и артиллерийской поддержкой, хотя другой российский военкор утверждал, что плохие погодные условия замедляют темпы продвижения РФ на этом направлении.

Войска РФ продолжали штурмы в районе Солнцевки и Зари, возле н.п. Бересткое, самого Кураховога, около Максимиляновки и Дальнего 20 и 21 ноября.

Силы обороны Украины недавно продвинулись севернее Угледара. Геолокационные кадры от 20 ноября показывают, что ВСУ продвинулись в полях к северу от Богоявленки.

При этом геолокационные кадры от 13 ноября указывают на то, что российские оккупанты продвинулись к северу от Антоновки (к северо-востоку от Угледара).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, указывают на то, что россияне провели механизированную атаку размером во взвод восточнее Богоявленки, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвигаются севернее Угледара в районе Трудового и продвинулись от Максимовки в направлении Константинопольского и Сухих Ял.

В Генштабе ВСУ отметили, что российские захватчики сосредотачивают свои удары в районе Антоновки (к северо-востоку от Угледара), что указывает на то, что военное командование РФ предоставляет приоритет усилиям на прорыв и продвижение вдоль трассы С051104.

Войска РФ продолжали наступление в районе Екатериновки, Елизаветовки и Антоновки, около Трудового и Сухих Ял, Константинопольского и в направлении Разлива 20 и 21 ноября.

Российские оккупанты, вероятно, продвинулись к северо-востоку от Великой Новоселки.

Украинский военный обозреватель и связанный с Кремлем российский "военкор" рассказали 20 ноября, что россияне недавно вышли на окраину Раздольное.

Кроме того, российский блоггер утверждал, что войска РФ также продвинулись на восточную окраину Великой Новоселки вдоль трассы О-0510 Курахово-Большая Новоселка и в направлении Благодатного.

Другие российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в полях к востоку от Великой Новоселки, вблизи Роздольного, в 3 км у Новодонецкого и от Ровнополья.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ ведут механизированные штурмы и наземные атаки из Шахтерского в направлении н.п. Раздольное и Великая Новоселка, и пытаются значительно продвинуться на полях к востоку от Великой Новоселки и обойти поселок с севера.

20 и 21 ноября войска РФ продолжали наступать в районе Раздольного, около самой Большой Новоселки и в районе Новодаровки.

Эксперты ISW недавно оценивали, что оккупанты могут попытаться уйти с флангов на украинские позиции в Великой Новоселке с востока и усилить давление на Большую Новоселку с юга, чтобы заставить ВСУ выйти из населенного пункта и обеспечить дальнейшее продвижение РФ в юго-западный край админграницы Донецкой области.

"Южная ось"

21 ноября российский "военкор" заявил, что войска РФ зачистили украинские позиции на северной окраине Дорожнянки (южнее Гуляйполя), но в ISW не нашли подтверждения.

21 ноября войска РФ продолжали наступление в западной части Запорожской области к северу от Работино возле Орехова, Малой Токмачки и Новоданиловки и к северо-западу от Работино около Пятихаток, но не продвинулись.

Российские захватчики нанесли удары по оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

21 ноября Министерство энергетики Украины сообщило, что обстрел российской артиллерии повредил одну из двух внешних линий электропередач ЗАЭС, подключенных к украинской энергосети.

20 и 21 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но линия фронта не менялась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 21 ноября информировали, что с начала суток на фронте произошло 174 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты больше всего давили на Силы обороны Украины на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.