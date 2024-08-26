За сутки 146 боевых столкновений. Про текущую ситуацию на фронте рассказал Генштаб Украины

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений. Российские войска продолжают обстреливать ракетами позиции украинских военных, а также населенные пункты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг нанес 88 авиаударов, в том числе сбросил 142 КАБа. Российские войска совершили 4335 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня.

Были зафиксированы авиаудары противника, в частности в районах населенных пунктов Свеса, Дружба, Первомайское, Степановка, Эсмань, Студенок, Яструбино, Казачья Лопань, Григоровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Галицыновка, Украинское, Ганновка,' янки и Токаровка.

Отмечается, что украинская авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны ударили 8 раз по районам сосредоточения личного состава и ВВТ России.

По российскому ПВО вчера было нанесено 4 удара, 3 - по ракетным и артиллерийским системам, а также украинские военные ударили по вражеской станции РЭБ "Житель".

На Харьковском направлении были зафиксированы 4 вражеских атаки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении за прошлый дом противник осуществил 15 штурмов украинских позиций возле Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении русские войска ударили 21 раз, пытаясь продвинуться вперед неподалеку от 7 разных населенных пунктов. Отмечается, что главные усилия противник прикладывал в районе Невского, где провел 9 штурмов.

На Северском направлении украинские военные отражали 7 штурмов кафиров вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал 13 раз возле Ступочек, Ивановского, Андреевки, Григорьевки, Клещиевки и, самое активное, в районе Временного Яра.

На Торецком направлении российские войска, при поддержке авиации, совершили 7 атак недалеко от Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении было остановлено 42 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Миролюбовка, Калиново, Мариновка и Новогродовка. Отмечается, что около половины вражеских атак произошли в районе последнего. Новогродовка была дважды атакована российскими авиаракетами.

На Кураховском направлении украинские защитники отразили 20 атак врага возле Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки.

На Времевском направлении , по уточненной информации Генштаба, российские оккупанты совершили 10 штурмов украинских позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Приднепровском направлении россияне атаковали украинские позиции дважды, однако получили жесткий отпор и, понеся потери, отошли. Отмечается, что враг бомбардировал 5 КАБами район Токаровки.

Генштаб отметил, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не было обнаружено.

Однако на приграничные Сумщины кафиры с территории РФ продолжает активное применение управляемых авиабомб по районам украинских населенных пунктов. Отмечается, что российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция украинских войск.

Генштаб напомнил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек .