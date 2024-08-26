За добу 146 бойових зіткнень. Про поточну ситуацію на фронті розповів Генштаб України

Минулої доби на фронті було зафіксовано 146 бойових зіткнень. Російські війська продовжують обстрілювати ракетами позиції українських військових, а також населенні пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 88 авіаударів, зокрема, скинув 142 КАБи. Російські війська здійснили 4335 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню.

Були зафіксовані авіаудари противника, зокрема в районах населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок, Яструбине, Козача Лопань, Григорівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Олександропіль, Новогродівка, Галицинівка, Українське, Ганнівка, Вугледар, Жереб’янки та Токарівка.

Зазначається, що українська авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу і ОВТ Росії.

По російському ППО вчора було завдано 4 удари, 3 - по ракетних і артилерійських системах, а також українські військові вдарили по ворожій станції РЕБ "Житель".

На Харківському напрямку були зафіксовані 4 ворожих атаки в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за минулу дому противник здійсник 15 штурмів українських позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку російська війська вдарили 21 раз, намагаючись просунутись уперед неподалік 7 різних населених пунктів. Зазначається, що основні зусилля ворог прикладав у районі Невського, де провів 9 штурмів.

На Сіверському напрямку українські військові відбивали 7 штурмів окупантів поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог атакував 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки і, найактивніше, в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська, за підтримки авіації, здійснили 7 атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку було зупинено 42 штурмових і наступальних дій ворога у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка. Зазначається, що майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Новогродівка була двічі атакована російськими авіаракетами.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 20 атак ворога біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки і Костянтинівки.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією Генштаба, російські окупанти здійснили 10 штурмів українських позицій неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Придніпровському напрямку росіяни атакували українські позиції двічі, однак отримали жорстку відсіч та, зазнавши втрат, відійшли. Зазначається, що ворог бомбардував 5 КАБами район Токарівки.

Генштаб зауважив, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не було виявлено.

Однак на прикордонні Сумщини окупанти з території РФ продовжує активне застосування керованих авіабомб по районах українських населених пунктів. Зазначається, що російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де продовжується операція українських військ.

Генштаб нагадав, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб.