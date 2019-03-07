Добродомов зняв свою кандидатуру з президентських виборів

Кандидат зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов в ходе избирательной кампании на выборах 2019 заявил о намерении снять свою кандидатуру. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Подчеркнем, кандидат прямо не объявлял о снятии кандидатуры, однако анонсировал сообщение для СМИ в 17:00, которое проиллюстрировал общей фотографией с Гриценко.

"Принял для себя важнейшее решение! Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК. Приглашаю представителей СМИ", - написал парламентарий.

Подчеркнем, 7 марта - последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины. ЦИК может принять решение о снятии кандидатов до конца 8 марта.

Как писало РБК-Украина ранее, кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап сегодня, 7 марта, подал заявление в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов.

Кроме того, о намерении сняться с избирательной гонки заявили Сергей Кривонос, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый. По состоянию на 15:00 7 марта ЦИК удовлетворила заявления лишь Кривоноса и Садового.

Добавим также, кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Он снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

В четверг Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса, а 5 марта ЦИК во время заседания отменил регистрацию кандидата на пост президента Украины Андрея Садового.