Келлог сделал заявление о "нехорошем" Путине, который натворил много бед

"Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно", - сказал спецпредставитель Трампа.

Кэллог добавил, что ему в этих условиях хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что "мы выйдем из этого лучшими".

"Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: "Знаете, я...". Есть такая пословица в Америке: "Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть", - резюмировал он.