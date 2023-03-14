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Усиленно роют окопы. Оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (фото)

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Мариуполь, Вторник 14 марта 2023 09:59
Усиленно роют окопы. Оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (фото) Фото: оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк в районе с. Гранитный. Враг усиленно роет окопы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк в районе с. Гранитное и возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь. Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направление Донецка", - написал Андрющенко.

Фото: оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (t.me/andriyshTime)

Напомним, недавно мы сообщали, что россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

При этом ранее в Мариуполе фиксировали активность российской авиации в то время, когда было замечено движение гражданских грузовиков оккупантов в из города в сторону Ростова-на-Дону.

Добавим, также мы писали о том, что оккупанты изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

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Донецк Мариуполь Войска РФ
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