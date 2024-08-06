RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хорошо знаю обоих". Трамп в очередной раз пообещал добиться переговоров Путина и Зеленского

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.

"Если я одержу победу на выборах, то первым делом свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире", - заявил он во время стрима. 

Выборы в США

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Сейчас основные кандидаты от главных партий уже определены.

От Демократической партии кандидатом является Камала Харрис, действующий вице-президент США. После того как Джо Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, Харрис стала основным кандидатом от демократов.

От Республиканской партии основным кандидатом является Дональд Трамп, бывший президент США.  

По словам Зеленского, выборы в Штатах будут оказывать значительное влияние на надежды Украины на мир.

Ранее РБК-Украина разбирало, как Трамп относится к Украине, Зеленскому, и есть ли у бывшего президента США план мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп