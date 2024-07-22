Как Трамп относится к Украине и Зеленскому и есть ли у него план мира: что говорят во власти
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп имеет двойственное отношение к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. А четкого плана, "как закончить войну" у него нет.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план".
В частности, как рассказывают собеседники издания во власти, Украина как государство вызывает у бывшего американского президента довольно негативные ассоциации - в том числе, из-за истории с импичментом от 2019 года.
Но одновременно, подчеркивают источники РБК-Украина, лично к Зеленскому Трамп относится уважительно – из-за того, как украинский президент проявил себя во время полномасштабной войны: не бросил свою страну и продолжает упорно продвигать ее интересы за рубежом.
При этом даже после телефонного разговора между Зеленским и Трампом не стало понятнее, как именно потенциальный будущий президент США собирается "заканчивать войну за 24 часа" - очевидно, конкретного плана у него так и нет. При этом сам этот разговор является частью большее широкой кампании украинской власти по налаживанию связей с Трампом и его окружением.
"В итоге все сведется к личным отношениям Зеленского и Трампа", - резюмировал в разговоре с РБК-Украина собеседник в украинской власти.
Мирный план Трампа
Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях завершить войну в Украине до своего возможного возвращения в Белый дом. Его советники уже представили план по прекращению конфликта. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поделился своим видением "мирного плана" Трампа.
Помимо этого Трамп заявлял, что может прекратить любую войну телефонным звонком в течение 24 часов.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность будущей встречи.
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