Зеленский о выборах в США: будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США будут иметь значительное влияние на надежды нашей страны на мир.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на интервью главы государства японскому телеканалу NHK.

Затронув тему бывшего президента США Дональда Трампа, Зеленский отметил, что президентские выборы в США в ноябре окажут существенное влияние на надежды Украины на мир.

По его словам, украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами Трампа и вице-президента США Камалы Харрис в этом месяце.

Также Зеленский рассказал, что время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

"Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня", - сказал он в интервью.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен для любых вопросов.

"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и я имею его номер телефона", - добавил украинский лидер.