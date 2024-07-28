ua en ru
Вс, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о выборах в США: будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир

Воскресенье 28 июля 2024 19:01
UA EN RU
Зеленский о выборах в США: будут иметь значительное влияние на надежды Украины на мир Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы президента США будут иметь значительное влияние на надежды нашей страны на мир.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на интервью главы государства японскому телеканалу NHK.

Затронув тему бывшего президента США Дональда Трампа, Зеленский отметил, что президентские выборы в США в ноябре окажут существенное влияние на надежды Украины на мир.

По его словам, украинские чиновники уже связались с предвыборными штабами Трампа и вице-президента США Камалы Харрис в этом месяце.

Также Зеленский рассказал, что время телефонного разговора с Трампом он пригласил бывшего президента США посетить Украину.

"Если господин Трамп хочет узнать что-то об Украине, он может приехать и увидеть это сам или спросить меня", - сказал он в интервью.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Трамп доступен для любых вопросов.

"Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и я имею его номер телефона", - добавил украинский лидер.

Напомним, что по информации журнала TIME, Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет Киев к мирному соглашению в интересах России.

Ранее РБК-Украина разбирало, как Трамп относится к Украине, президенту Владимиру Зеленскому, и есть ли у бывшего президента США план мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в США Война в Украине
NEWS
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
Электронный VS бумажный. Что такое военно-учетный документ и когда его нужно менять
DAILY
Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Стрелок из Днепра: Как полиция искала возможного убийцу Фарион и каковы его мотивы