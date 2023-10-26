ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Планируйте отдых на открытом воздухе. Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее

Четверг 26 октября 2023 13:36
UA EN RU
Планируйте отдых на открытом воздухе. Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее Фото: Планируйте отдых на открытом воздухе. Синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине уже в ближайшие дни ожидается потепление. Планировать отдых на открытом воздухе можно на 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода на завтра, 27 октября

Пятница ожидается влажной, но без снега.

Дожди можно ожидать:

  • ночью - на севере, в центре, на юге, кроме Одесской области и в Карпатах;
  • утром - в восточных областях и в большинстве западных;
  • днем - преимущественно только в западной части;
  • вечером - на западе и севере Украины.

Ветер ожидается с юго-запада, 5-12 метров в секунду. Местами на западе, в центре и юге штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Температура воздуха хотя бы не будет мотать метеорологические нервы - достаточно однородная, умеренно-комфортная, днем +13 - +18 градусов, в южной части +18 - +22 градуса", - добавляет Диденко.

Киев

В Киеве ближайшей ночью также ожидается дождь, но утром и днем - без существенных осадков. Вечером также дождь. В целом в столице будет тепло, воздух прогреется до +15 градусов.

Когда потеплеет?

"Замечательным синоптическим днем будет воскресенье, 29-е октября, сухо, может, и солнечно, тепло. Планируйте что-то на открытом воздухе лучше на воскресенье. Суббота побудет немного с дождями на севере и западе, а вот центр, восток и юг окажутся в сухой и теплой погоде", - отметила синоптик.

В частности понедельник также будет теплый. Ожидается, что воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

Напомним, РБК-Украина проанализировала прогноз погоды на ноябрь по нескольким профильным ресурсам. О том, чего ожидать от следующего месяца - можно почитать по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ