Доблокировались: Дания требует лишить Венгрию голоса и доступа к деньгам Евросоюза
Дания потребует активировать против Венгрии процедуру согласно статье 7 Договора о создании Европейского союза - приостановление права голоса страны. Копенгаген считает, что Венгрия нарушает главные ценности ЕС, в том числе блокируя вступление Украины.
Об этом заявила министр по делам Европы Мари Бьерре во время брифинга в датском городе Орхус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Бьерре в присутствии представителей Европейской комиссии заявила, что Венгрия нарушает главные ценности ЕС. Страна, которая так себя ведет, не имеет права голосовать за какие-то решения, поэтому Дания собирается принять соответствующие меры.
"Мы до сих пор видим нарушение фундаментальных ценностей. Именно поэтому мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии", - заверила она.
Бьерре добавила, что кроме приостановления права голоса Венгрии, Дания хочет поставить вопрос ограничения доступа Будапешта к деньгам ЕС. Страна-нарушитель не должна получать финансовые преференции от блока.
Также министр раскритиковала блокирование вступления Украины в Евросоюз, которым кичится Будапешт. Бьерре намекнула, что Дания готова использовать любые имеющиеся политические и другие методы, чтобы продвинуть вопрос переговоров с Украиной.
В то же время Стокгольм не поддерживает идею начать переговоры с Молдовой отдельно от Украины и выступает за одновременное открытие переговорного кластера с обеими странами.
Политическая "ядерная кнопка"
Статья 7 Договора о создании Евросоюза позволяет наказывать государство-члена политического блока за нарушение основополагающих ценностей, на которых он базируется. Речь идет о верховенстве права, демократических принципах, правах человека и прочее.
Считается, что статья 7 - это последний аргумент Еврокомиссии в борьбе со странами-нарушителями. Поэтому его негласно называют политической "ядерной кнопкой" ЕК.
Брюссель уже много раз обвинял Венгрию в нарушении законодательства, но ни разу процедуру лишения Будапешта голоса не доводили до конца. Однако если статью активизируют, Венгрия среди прочего потеряет право голоса в ЕС: она не сможет влиять на вопросы расширения блока, введения санкций и принятия других важных решений.
Венгрия заблокировала старт переговоров с Украиной
В Брюсселе 26 июня во время саммита стран ЕС 26 членов блока выразили готовность продолжать предоставлять Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе. Решение заблокировала только Венгрия, таким образом заблокировав и начало первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС.
Несмотря на позицию Будапешта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от стран ЕС четкого сигнала относительно будущего членства страны в блоке. Европейская комиссия и ряд других властных институтов ЕС также выступила за начало переговоров с Украиной, не желая считаться с сопротивлением Венгрии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.