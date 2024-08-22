Ко Дню Независимости: ГУР презентовало фильм про павшего Героя Валерия Чибинеева

Что известно о проекте

"Как отметил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, Украина должна знать своих героев, иначе мы не сможем полноценно воспитывать будущие поколения. Мы хотим представить историю Героя Украины Валерия Чибинеева, воина Главного управления разведки", - рассказала Мосьондз.

Она уточнила, что мужчина защищал Украину с первых дней российской агрессии в 2014 году, а с первых дней широкомасштабного вторжения - защищал Киевскую область.

"К сожалению, он погиб в одном из боев, уничтожая российских оккупантов, 3 марта 2022 года - буквально в свой День рождения", - сказала Мосендз.

Юный "Каракурт" (фото: пресс-служба ГУР МО)

Презентованный ГУР фильм рассказывает о жизни Чибинеева, его вкладе в защиту государства, об эпизодах из его боевых задач, воспоминаниях о нем его близких и побратимов, а также об обстоятельствах его гибели.

"К сожалению, сохранилось не так много визуальных материалов с Валерием. Но даже те фото и видео, которые я нашел в открытых источниках, и те, которыми поделились близкие люди Валерия Чибинеева, похоже, помогли раскрыть его портрет, характер и личность", - поделился автор фильма Тарас Шако.

Валерий Чибинеев в гражданской жизни (фото: пресс-служба ГУР МО)

Он добавил, что пытался избегать линейности и повествования, "так как жизнь героя никогда не бывает линейной".

"Я хотел, чтобы это было как кружево, сотканное из воспоминаний его близких людей", - признался автор фильма.

Премьерная трансляция картины состоится 24 августа.

Фильм расскажет правдивую историю Героя Украины (фото: пресс-служба ГУР МО)

Основное о достижениях Чибинеева

Подполковник Валерий Чибинеев ("Каракурт") - родом из Бердянска.

Он участвовал в обороне страны еще с 2014 года - в АТО на Востоке. В 2016 году получил звание Героя Украины с орденом "Золота Зірка".

В 2019 году в бою с российскими оккупантами погиб брат Валерия - Роман Чибинеев.

До начала широкомасштабной войны с Россией "Каракурт" служил спецназовцем - снайпером в рядах ГУР МО.

Погиб 3 марта 2022 года во время выполнения боевого задания в Гостомеле, отстреливая колонну техники врага из винтовки и автомата.

Чибинеев защищал Родину до последнего (фото: пресс-служба ГУР МО)

В честь братьев Чибинеевых названа улица в Киеве.

История Валерия Чибинеева внесена на страницы Книги Славы ГУР МО Украины. Это уже вторая история, которая войдет в книгу о Героях ГУР.

Первая история и презентационный буклет цикла "Видатні розвідники" были представлены в этом году ко Дню Героев.