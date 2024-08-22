До Дня Незалежності: ГУР презентувало фільм про полеглого Героя Валерія Чибінєєва

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"Як зазначив начальник ГУР МО України Кирило Буданов, Україна має знати своїх героїв, інакше ми не зможемо повноцінно виховувати майбутні покоління. Ми хочемо представити історію Героя України Валерія Чибінєєва, воїна Головного управління розвідки", - розповіла Мосьондз.

Вона уточнила, що чоловік захищав Україну з перших днів російської агресії у 2014 році, а з перших днів широкомасштабного вторгнення - захищав Київщину.

"На жаль, він загинув в одному з боїв, нищачи російських окупантів, 3 березня 2022 року - буквально у свій День народження", - сказала Мосьондз.

Юний "Каракурт" (фото: прес-служба ГУР МО)

Презентований ГУР фільм розповідає про життя Чибінєєва, його внесок у захист держави, про епізоди з його бойових завдань, спогади про нього його близьких та побратимів, а також про обставини його загибелі.

"На жаль, збереглося не так багато візуальних матеріалів з Валерієм. Але навіть ті фото та відео, які я знайшов у відкритих джерелах, і ті, якими поділились близькі люди Валерія Чибінєєва, здається, допомогли розкрити його портрет, характер та постать", - поділився автор фільму Тарас Шако.

Валерій Чибінєєв у цивільному житті (фото: прес-служба ГУР МО)

Він додав, що намагався уникати лінійності та оповіді, "тому що життя героя ніколи не буває лінійним".

"Я хотів, щоб це було як мереживо, зіткане зі спогадів його близьких людей", - зізнався автор фільму.

Прем'єрна трансляція картини відбудеться 24 серпня.

Фільм розкаже правдиву історію Героя України (фото: прес-служба ГУР МО)

Основне про здобутки Чибінєєва

Підполковник Валерій Чибінєєв ("Каракурт") - родом із Бердянська.

Він брав участь в обороні країни ще з 2014 року - в АТО на Сході. У 2016 році отримав звання Героя України з орденом "Золота Зірка".

У 2019 році в бою з російськими окупантами загинув брат Валерія - Роман Чибінєєв.

На початок широкомасштабної війни з Росією "Каракурт" служив спецпризначенцем - снайпером у лавах ГУР МО.

Загинув 3 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Гостомелі, відстрілюючи колону техніки ворога з гвинтівки та автомату.

Чибінєєв захищав Батьківщину до останнього (фото: прес-служба ГУР МО)

На честь братів Чибінєєвих названо вулицю в Києві.

Історія Валерія Чибінєєва внесена на сторінки Книги Слави ГУР МО України. Це вже друга історія, яка увійде до книги про Героїв ГУР.

Першу історію та презентаційний буклет циклу "Видатні розвідники" було представлено цього року до Дня Героїв.