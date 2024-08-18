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В ГУР показали видео работы разведывательных комплексов "Сыч" и FPV-дронов в тылу россиян

Воскресенье 18 августа 2024 15:06
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В ГУР показали видео работы разведывательных комплексов "Сыч" и FPV-дронов в тылу россиян Фото: в ГУР показали видео работы разведывательных комплексов и FPV-дронов (armyinform_com.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики продолжают использовать разведывательные и ударные дроны для атак по объектам россиян. В этот раз был применен разведывательный комплекс "Сыч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как рассказали в ГУР, разведывательные дроны были применены группой "Партизаны" 9 департамента ГУР МО Украины. Бойцы группы и дальше продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

"Огненное поражение как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а следовательно – результативно.

Дальние атаки дронов

Разведка Украины уже неоднократно наносила удары по военным объектам на территории России с помощью своих дронов. Основная цель – нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы россиян.

В конце июля источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что дроны Главного управления разведки ударили по НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

А сегодня украинские военные нанесли удар по важному для российской армии объекту - был атакован комбинат "Кавказ" в Ростовской области.

Напомним, что до этого россияне жаловались на взрывы в Ростовской области. Затем они заявляли о масштабном пожаре в населенном пункте Пролетарск.

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