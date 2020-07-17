В "ДНР" заявили, що відновлять роботу КПВВ "Оленівка" 17 липня

"Керівництво" самопроголошеної "ДНР" заявило про готовність 17 липня відновити пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" на Донбасі. КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".

Про це повідомляє прес-служба окупаційного "уряду".

Очікується, що пропускати людей будуть з 9:00 до 18:00. Умови бойовиків для перетину лінії розмежування наступні:

для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідний обов'язково дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу";

для виїзду з ОРДЛО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або на підконтрольній Україні території в Донецької області;

всі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю 14 днів в медустановах бойовиків.

Також бойовики зазначили, що про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

Раніше повідомлялося, що 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.