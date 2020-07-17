В "ДНР" заявили, що відновлять роботу КПВВ "Оленівка" 17 липня

Пропуск почнуть здійснювати з 09:00
"Керівництво" самопроголошеної "ДНР" заявило про готовність 17 липня відновити пропуск громадян через КПВВ "Оленівка" на Донбасі. КПВВ окупантів сполучене з дорожнім коридором з українським КПВВ "Новотроїцьке".
Про це повідомляє прес-служба окупаційного "уряду".
Очікується, що пропускати людей будуть з 9:00 до 18:00. Умови бойовиків для перетину лінії розмежування наступні:
Також бойовики зазначили, що про роботу КПВВ "Оленівка" в інші дні на в'їзд і виїзд буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.
Раніше повідомлялося, що 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.