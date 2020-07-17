В "ДНР" заявили, что возобновят работу КПВВ "Еленовка" 17 июля

"Руководство" самопровозглашенной "ДНР" заявило о готовности 17 июля восстановить пропуск граждан через КПВВ "Еленовка" на Донбассе. КПВВ оккупантов соединенное с дорожным коридором с украинским КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного "правительства".

Ожидается, что пропускать людей будут с 9:00 до 18:00. Условия боевиков для пересечения линии разграничения следующие:

для въезду на оккупированную территорию Донецкой области необходимо обязательно разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба";

для выезда из ОРДЛО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области;

все прибывшие с Украины подлежат обязательной обсервации продолжительностью 14 дней в медучреждениях боевиков.

Также боевики отметили, что о работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

Ранее сообщалось, что 13 июля российская оккупационная администрация возобновила пропуск на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь.