У "ДНР" заявили про обмін полоненими з Україною в кінці вересня

Обмін полоненими між Україною та терористичними організаціями "Донецькою та Луганською народними республіками" може відбутися наприкінці вересня 2019 року. Про це заявила "уповноважена з прав людини ДНР" Дар'я Морозова, передають російські ЗМІ.

За словами представниці окупаційних сил, обмін планується наприкінці вересня цього року. Також Морозова закликала Київ "не політизувати" процес обміну полоненими.

"Ми сподіваємося, що українська сторона виконає свої зобов'язання, і до кінця вересня ми проведемо обмін полоненими. Київ просто не має права не виконати свої домовленості", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що бачать прогрес в питанні обміну утримуваними особами між Росією та Україною. Також в російському керівництві зазначили, що процес обміну важливий для врегулювання ситуації на сході України.

Також РБК-Україна писало, що за даними засновника розслідувального видання "Bellingcat" Еліота Гіґґінса, Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 Володимира Цемаха в обмін на звільнення незаконно засуджених українців.

Додамо, що сьогодні очікувалося завершення процесу обміну утримуваними між Україною та Росією. Однак в Службі безпеки України заявили, що офіційно обмін полоненими між Україною і Росією сьогодні не планувався. Також в СБУ додали, що точної дати завершення обміну наразі не визначено.