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Контактна група щодо Донбасу почала засідання в Мінську

Новини » Політика     12.02.2020 - 14:07
Контактна група щодо Донбасу почала засідання в Мінську
Фото: представник України Леонід Кучма (РБК-Україна)

Черговий раунд переговорів ТКГ проходить у столиці Білорусі

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі почала засідання в Мінську. Про це у Facebook повідомила прес-секретар глави української сторони Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, у Мінську вже почалося засідання Тристоронньої контактної групи. Зазначимо, за три години до цього в столиці Білорусі почалася зустріч робочих підгруп.

Контактна група щодо Донбасу почала засідання в Мінську

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський подзвонив німецькому канцлеру Ангелі Меркель і підняв питання санкцій проти оточення Віктора Януковича. Крім того, вони обговорили визначення додаткових ділянок розведення на Донбасі та висловили надію на те, що на зустрічі контактної групи 12 лютого буде досягнутий прогрес.

Вчора російський МЗС заявив, що саміт "нормандської четвірки" по врегулюванню ситуації на Донбасі, який запланований на квітень, знаходиться під загрозою зриву. У цьому контексті російська сторона звинувачує Україну в невиконанні вимог паризького саміту. У грудні лідери країн домовилися про обмін полоненими та розведенні сил.

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