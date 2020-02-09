Для розведення сил на Донбасі готуються 3 нові точки, - Міноборони

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Точки матимуть лише гуманітарну складову

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що наразі для розведення сил на Донбасі готуються три нові точки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Загороднюка, наразі готуються лише 3 нові точки, де має відбутися нове розведення сил та засобів на Донбасі. Він додав, що вони матимуть виключно гуманітарну складову.

"Готується тільки три. І вони готуються тільки ті, які дійсно будуть мати гуманітарну складову. Так само, як і ці", - завив він.

Глава оборонного відомства додав, що не володіє інформацією про дату нового розведення сил, адже його терміни залежать від переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Коли вони домовляться, тоді й буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони. Зараз ведуться переговори", - наголосив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на переговорах ТКГ у Мінську "умовно погодили" одну з точок, де відбудеться наступне розведення сил та засобів на Донбасі. Російські ЗМІ писали, що сторони нібито домовилися про розведення сил в районі контрольного пункту "Гнутове" під Маріуполем.

Також РБК-Україна писало, що в штабі операції Об'єднаних сил назвали можливі точки розведення військ на Донбасі. Зокрема, українська сторона пропонує розвести сили в районі КПВВ "Гнутове", залізничного моста в Станиці Луганській та Новоселівки Другої, яка знаходиться біля Авдіївки.