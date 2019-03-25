ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим

Новини » Політика    25.03.2019 - 19:19
У ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У ЗСУ підтвердили повернення військового до родини, яка проживає на території ОРДО

У Збройних силах України перевіряють ймовірність розголошення державної таємниці звільненим у запас військовослужбовцям, який повернувся до сім'ї на територію ОРДО. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у сюжеті телеканалу Росія-24 "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ" розповідалося про повернення колишнього військового Донецького обласного військового комісаріату до місця проживання своєї родини, яка проживає на тимчасово окупованій території.

У ЗСУ перевіряють розголошення держтаємниці звільненим у запас військовим

"Факт повернення до своєї сім’ї підтверджується. Старший прапорщик запасу Юрій Аушев проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року та був звільнений з лав Збройних Сил України в запас 26 грудня 2018 року. На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році майора зі Старокостянтинова (Хмельницька область) районний суд засудив до 12 років в'язниці за передачу представникам Російської Федерації відомостей з державною таємницею, а саме: повну інформацію про план польоту військового літака-розвідника.

Як писало РБК-Україна, в 2017 році в Рівненській області працівника одного з правоохоронних органів області засудили до позбавлення волі на 5 років з випробувальним терміном за розголошення державної таємниці.

На Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців Раді пропонують внести зміни до закону "Про державну таємницю"
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Збройні сили Українигостайна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся