СБУ оголосила підозру "голові фонду держмайна ДНР"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Чиновника" також оголосила в державний розшук

Служба безпеки України оголосила підозру так званому "голові фонду держмайна" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Сергію Кайді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, Кайда у квітні 2015 року був призначений на посаду "голови фонду держмайна ДНР". Він досі займається управлінням об'єктами державної власності України, які "націоналізувала" окупаційна адміністрація. На підставі його рішень українська власність продавалася і здавалася в оренду.

"Функціонеру терористів повідомили про підозру по 1 ч. ст. 258-3 (участь у терористичній організації і сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Постановою слідчого управління СБУ у Житомирській області він оголошений у державний розшук", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бердянський районний суд Запорізької області заочно засудив до 10 років тюремного ув'язнення ватажка так званого "Свердловського козацького полку ЛНР".