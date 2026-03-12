Зачем военным сдавать образцы ДНК: объяснение Минобороны

Главное: Цель сбора: ДНК отбирают исключительно для идентификации погибших и розыска лиц, пропавших без вести.

ДНК отбирают исключительно для идентификации погибших и розыска лиц, пропавших без вести. Запрет на запросы об отцовстве: Закон не позволяет использовать эту базу данных для установления родства или подтверждения отцовства.

Закон не позволяет использовать эту базу данных для установления родства или подтверждения отцовства. Процедура: Образец берут безболезненно (мазок с внутренней стороны щеки). С 2025 года процесс полностью автоматизирован.

Образец берут безболезненно (мазок с внутренней стороны щеки). С 2025 года процесс полностью автоматизирован. Новые стандарты: Кроме ДНК, Минобороны внедряет идентификацию по отпечаткам пальцев (дактилоскопия) и стоматологическим данным.

Почему родственникам могут отказать в запросе

В Минобороны отмечают, что в Центр учета геномной информации (ЦОГИ) часто поступают обращения, которые не касаются поиска пропавших. Ведомство отмечает, что не имеет законных оснований обрабатывать запросы по биологическому родству.

Генетическая база создается только как инструмент идентификации защитников в критических ситуациях.

Как происходит отбор

Для формирования базы используется неинвазивный метод - забор буккального эпителия с помощью специального аппликатора. Процедура проводится в соответствии с Законом "О государственной регистрации геномной информации человека".

С 2025 года в оборонном ведомстве налажен полный цикл: от момента взятия образца до его безопасного хранения в специализированном хранилище. Это позволяет оперативно проводить экспертизы в случае необходимости.

"Минобороны формирует целостную базу биологических данных для оперативной идентификации защитников в случае пропажи без вести или гибели", - подчеркнули в министерстве.