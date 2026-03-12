Зачем военным сдавать образцы ДНК: объяснение Минобороны

В Украине во время военного положения сбор ДНК-данных военнослужащих является обязательной процедурой. В Министерстве обороны предоставили разъяснения, для чего это нужно и почему ведомство отказывает в части запросов от родственников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тернопольского областного ТЦК СП в Facebook
Главное:
В Минобороны отмечают, что в Центр учета геномной информации (ЦОГИ) часто поступают обращения, которые не касаются поиска пропавших. Ведомство отмечает, что не имеет законных оснований обрабатывать запросы по биологическому родству.
Генетическая база создается только как инструмент идентификации защитников в критических ситуациях.
Для формирования базы используется неинвазивный метод - забор буккального эпителия с помощью специального аппликатора. Процедура проводится в соответствии с Законом "О государственной регистрации геномной информации человека".
С 2025 года в оборонном ведомстве налажен полный цикл: от момента взятия образца до его безопасного хранения в специализированном хранилище. Это позволяет оперативно проводить экспертизы в случае необходимости.
"Минобороны формирует целостную базу биологических данных для оперативной идентификации защитников в случае пропажи без вести или гибели", - подчеркнули в министерстве.
