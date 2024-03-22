Днепряне передали защитникам 400 единиц разного вида оргтехники и оборудования

"Речь идет о 80 FPV-дронах, 138 ноутбуках, 30 планшетах, 87 многофункциональных устройствах (ксероксах), 16 портативных зарядных станциях. А еще ручные тепловизионные моноочки, персональные компьютеры, кабельная продукция, защитные боксы для радиостанций. выполнять задачи, в том числе и боевые. Приближаем нашу победу вместе", - сказал заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников.

Масштабная атака

Напомним, в ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС . Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

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