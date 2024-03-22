Дніпряни передали захисникам 400 одиниць різного виду оргтехніки та обладнання

"Йдеться про 80 FPV-дронів, 138 ноутбуків, 30 планшетів, 87 багатофункціональних пристроїв (ксероксів), 16 портативних зарядних станцій. А ще ручні тепловізійні монокуляри, персональні комп'ютери, кабельну продукцію, захисні бокси для радіостанцій. Ці засоби допоможуть нашим героям виконувати завдання, зокрема й бойові. Наближаємо нашу перемогу разом", - сказав заступник міського голови із цифрової трансформації Костянтин Цепенніков.

Масштабна атака

Нагадаємо, в ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

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