Днепропетровскую область атаковали "Шахедами", без света остались сотни людей
Россияне атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками типа "Шахед". Из-за повреждения линий электропередач, сотни семей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По его информации, около полуночи в области работала ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" - в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.
Кроме того, в Криворожском районе обломки БпЛА, который сбили ранее, повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.
По Никополю оккупанты били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.
Ночная атака беспилотниками по территории Украины
В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине 35 ударных беспилотника. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
В Киеве обломки сбитых беспилотников упали в двух районах города. На месте падения возникли пожары.
В новогоднюю ночь российские террористы атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.
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