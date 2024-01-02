Днепропетровскую область атаковали "Шахедами", без света остались сотни людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его информации, около полуночи в области работала ПВО. ПвК "Восток" уничтожили 6 "Шахедов" - в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.

Кроме того, в Криворожском районе обломки БпЛА, который сбили ранее, повредили линию электропередач. Без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.

По Никополю оккупанты били из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Ночная атака беспилотниками по территории Украины

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине 35 ударных беспилотника. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.

В Киеве обломки сбитых беспилотников упали в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

В новогоднюю ночь российские террористы атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

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