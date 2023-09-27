В части Украины объявили воздушную тревогу. Есть угроза дронов и ракет
Воздушная тревога была объявлена сегодня вечером, 27 сентября, в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.
Воздушные силы сообщают, что в воздушном пространстве Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед".
Также в Днепропетровской и Кировоградской областях есть ракетная угроза.
Последняя массированная атака РФ по Украине
Напомним, что минувшей ночью, 26 сентября россияне массированно атаковали Украину "Шахедами", выпустив 38 дронов-камикадзе. Из них силам ПВО удалось сбить 26 человек.
Больше всего во время атаки пострадала Одесская область, враг направил удары по портовой инфраструктуре Подунавья и международному пункту пропуска на границе Украины с Румынией.
Кроме того, БПЛА были направлены на Черкасскую и Николаевскую области. А Кривой Рог попал под ракетный удар.
Все подробности ночной атаки РФ против Украины в ночь на 26 сентября и ее последствия узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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