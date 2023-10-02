Оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Сейчас в компании оценивают убытки. Также энергетики планируют, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Обстрел Украины 2 октября

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников. В частности, воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской области. К тому же, в Кривом Роге раздавались взрывы.