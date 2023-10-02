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Оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области

Днепр, Понедельник 02 октября 2023 17:58
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Оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области Фото: оккупанты атаковали склад материалов ДТЭК в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали склад с материалами ДТЭК в Днепропетровской области. Убытки подсчитываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Сейчас в компании оценивают убытки. Также энергетики планируют, как перекрыть потребность в уничтоженных материалах.

Обстрел Украины 2 октября

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников. В частности, воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской области. К тому же, в Кривом Роге раздавались взрывы.

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ДТЭК Днепропетровская область
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