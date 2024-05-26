Фото: в Днепропетровской области обнаружили взрывчатку на электроподстанции (Getty Images)

В Днепропетровской области обнаружили взрывное устройство на одной из подстанций. Взрывчатку обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Telegram.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство", - сообщает министерство. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали полицию и саперов. Также в Минэнерго сообщили, что в Хмельницкой области из-за ракетной атаки было обесточено 11,1 тысячи абонентов в 13 населенных пунктах. По состоянию на утро все заживали. В Сумской области вражеский снаряд попал в газораспределительную станцию. Обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.