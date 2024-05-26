Фото: у Дніпропетровській області виявили вибухівку на електропідстанції (Getty Images)

У Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій на одній з підстанцій. Вибухівку знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", - повідомляє міністерство. Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів. Також у Міненерго повідомили, що у Хмельницькій області через ракетну атаку було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено. У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.