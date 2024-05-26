У Дніпропетровській області виявили вибухівку на електропідстанції
У Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій на одній з підстанцій. Вибухівку знешкодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики у Telegram.
"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій", - повідомляє міністерство.
Для знешкодження вибухового пристрою викликали поліцію та саперів.
Також у Міненерго повідомили, що у Хмельницькій області через ракетну атаку було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Станом на ранок усіх заживлено.
У Сумській області ворожий снаряд влучив у газорозподільчу станцію. Обійшлося без постраждалих, обладнання не пошкоджено, газопостачання не припинялося.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, в Україні почали знову вимикати світло. По всій Україні у пікові години споживання вводять відключення світла за графіками.
Цього передували масштабні обстріли української енергетики. Росіяни знищили щонайменше дві ТЕС - Трипільську у Київській області та Зміївську у Харківській. Також були пошкоджені блоки на інших об'єктах генерації.
В "Укренерго" повідомляли, що сьогодні в Україні не будуть вимикати світло.
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