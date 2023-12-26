В Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракет

Официальные источники пока не подтверждали взрывы в области и не называли их причин.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В то же время Воздушные силы перед взрывами предупреждали о том, что россияне запустили в направлении Днепра две ракеты.

Ракетные удары россиян

Напомним, россияне часто запускают свои ракеты в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Последнее время чаще всего враг для атак пользуется управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Украинским силам противовоздушной обороны часто удается сбивать такие ракеты в Днепропетровской и Запорожской областях.

К примеру, вчера, 25 декабря, ракету Х-59 уничтожили над Криворожским районом Днепропетровской области.