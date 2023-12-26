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В Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракет

Вторник 26 декабря 2023 15:57
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В Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракет Фото: в Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области сегодня, 26 декабря, днем местные жители услышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Официальные источники пока не подтверждали взрывы в области и не называли их причин.

В Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракетФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

В то же время Воздушные силы перед взрывами предупреждали о том, что россияне запустили в направлении Днепра две ракеты.

Ракетные удары россиян

Напомним, россияне часто запускают свои ракеты в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Последнее время чаще всего враг для атак пользуется управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Украинским силам противовоздушной обороны часто удается сбивать такие ракеты в Днепропетровской и Запорожской областях.

К примеру, вчера, 25 декабря, ракету Х-59 уничтожили над Криворожским районом Днепропетровской области.

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