В Днепропетровской области прозвучали взрывы после пуска российских ракет
В Днепропетровской области сегодня, 26 декабря, днем местные жители услышали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Официальные источники пока не подтверждали взрывы в области и не называли их причин.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В то же время Воздушные силы перед взрывами предупреждали о том, что россияне запустили в направлении Днепра две ракеты.
Ракетные удары россиян
Напомним, россияне часто запускают свои ракеты в сторону Днепропетровской и Запорожской областей. Последнее время чаще всего враг для атак пользуется управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Украинским силам противовоздушной обороны часто удается сбивать такие ракеты в Днепропетровской и Запорожской областях.
К примеру, вчера, 25 декабря, ракету Х-59 уничтожили над Криворожским районом Днепропетровской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.