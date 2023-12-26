У Дніпропетровській області пролунали вибухи після пуску російських ракет

У Дніпропетровській області сьогодні, 26 грудня, вдень місцеві жителі почули вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

Офіційні джерела поки що не підтверджували вибухи в області та не називали їх причин.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Водночас Повітряні сили перед вибухами попереджали про те, що росіяни запустили у напрямку Дніпра дві ракети.

Ракетні удари росіян

Нагадаємо, росіяни часто запускають свої ракети у бік Дніпропетровської та Запорізької областей. Останнім часом найчастіше ворог для атак користується керованими авіаційними ракетами Х-59.

Українським силам протиповітряної оборони часто вдається збивати такі ракети у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Наприклад, учора, 25 грудня, ракету Х-59 знищили над Криворізьким районом Дніпропетровської області.