В Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО

"В Днепропетровской области громко работает ПВО!", - говорится в сообщении.

Жителей призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Атаки России в канун Рождества

Сегодня вечером взрывы прогремели в Кропивницком. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Информация о причинах взрыва и его последствиях пока не поступала.

Кроме того, вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала дроны угрожали Херсонской и Николаевской областям, но позже угроза распространилась на несколько других регионов.

Добавим, что сегодня ранее взрывы уже раздавались в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда была объявлена ракетная опасность.