В Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО

В Днепропетровской области раздались взрывы ночью, 25 декабря. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.
"В Днепропетровской области громко работает ПВО!", - говорится в сообщении.
Жителей призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
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Сегодня вечером взрывы прогремели в Кропивницком. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Информация о причинах взрыва и его последствиях пока не поступала.
Кроме того, вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала дроны угрожали Херсонской и Николаевской областям, но позже угроза распространилась на несколько других регионов.
Добавим, что сегодня ранее взрывы уже раздавались в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда была объявлена ракетная опасность.
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