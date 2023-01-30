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Во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы

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Понедельник 30 января 2023 07:48
Во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы Фото: во временно оккупированном Скадовске прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прозвучали взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

О причинах и последствиях взрывов, которые слышали местные жители, официальной информации пока не сообщалось. До окончания угрозы с воздуха рекомендуется оставаться в укрытиях, или же соблюдать правило "двух стен".

Ранее мы писали, что россияне намеренно разграбляют больницы и школы на оккупированной части Херсонской области, в частности, так произошло с больницей захваченного Скадовска.

Также сообщалось, что во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.

Кроме того, в оккупированном Скадовске солдаты РФ просят деньги у местных на содержание.

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