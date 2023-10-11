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В Днепропетровской области назначили нового военкома

Фото: Алексей Дубовик, военком Днепропетровской области (adm.dp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Новым военным комиссаром Днепропетровской области стал 48-летний полковник Алексей Дубовик. Он защищал Украину от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации.

Как отметили в ведомстве, Дубовик уже ответил на вопросы журналистов во время брифинга. 

"Это направление для меня новое. И предложение возглавить Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки стало неожиданностью", - подчеркнул он. 

По словам нового военкома, он уже собрал личный состав и озвучил коллективу, какими видит направления работы и свои требования. В первую очередь это комплектование военных частей, а также поддержка ветеранов, семей погибших или пленных бойцов. 

Он заверил, что центры комплектования станут более прозрачными и открытыми. 

Что известно о Дубовике

Военком рассказал о себе, что проходил военную службу в 93-й бригаде "Холодный Яр". С 2014 года принимал участие в АТО, в том числе защищал Донецкий аэропорт. В 2020 году ушел в запас.

24 февраля 2022 года он вернулся на военную службу и оборонял Харьковский и Запорожский направления. С ноября прошлого года занимал должность начальника штаба-заместителя командира одной из бригад наступления. 

Скандал с бывшим военкомом Днепропетровской области

Напомним, еще в начале августа у бывшего военкома Днепропетровской области прошли обыски. Его подозревали в незаконном обогащении. 

По данным правоохранителей, днепропетровский военком во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. 

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