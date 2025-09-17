В Днепропетровской области принудительно эвакуируют жителей еще 18 сел: кого коснется

Что решили

Соответствующее решение приняли на заседании профильного Координационного штаба под председательством вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития громад и территорий Алексея Кулебы.

"Вместе со всеми государственными структурами и громадами должны обеспечить, чтобы процесс эвакуации происходил быстро, организованно и безопасно. Особенно важно позаботиться о детях, людях с инвалидностью и тех, кто не может самостоятельно передвигаться", - подчеркнул он.

Принудительная эвакуация касается более чем 1300 детей. Она охватит жителей 18 населенных пунктов Покровской громады: сел Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеванное, Александровка, Отрешки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково и поселка Покровское.



В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из 18 населенных пунктов (скриншот: deepstatemap.live)

Ситуация в Синельниковском районе

Принудительную эвакуацию в Синельниковском районе ввели впервые в апреле 2025 года из-за постоянных вражеских обстрелов. С тех пор вывезли более 3300 детей.

"Все благодаря совместной работе ГСЧС, полиции, гуманитарных организаций, медиков, военных и местных властей", - отметил заместитель начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

После выезда из опасных территорий люди получают помощь в транзитных центрах, а дальше переезжают в подготовленные места на более безопасных территориях.

В ближайшее время правительство будет рассматривать новый порядок эвакуации. В нем пропишут распределение ответственности Координационного штаба при Минрегионе, МВД, ГСЧС, местной власти, Минсоцполитики и Минздрава.