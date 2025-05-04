В Днепропетровской области полицейские попали под удар российских дронов

Ночью российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольский район - выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили. Повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

Утром 4 мая армия РФ ударила по Марганецкой и Покровской громадам. Как отметил глава ОВА, россияне направили FPV-дроны и артиллерию.

В результате атаки "Шахедами" в Днепровском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили.

По Новопавловской громаде в Синельниковском районе вечером 3 мая оккупанты применили дроны. Ранены двое полицейских.

Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три беспилотника.