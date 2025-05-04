В Днепропетровской области полицейские попали под удар российских дронов

Российские дроны атаковали Днепропетровскую области в ночь на 4 мая и накануне вечером. В результате атаки вражеских беспилотников пострадали полицейские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
Ночью российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольский район - выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили. Повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.
Утром 4 мая армия РФ ударила по Марганецкой и Покровской громадам. Как отметил глава ОВА, россияне направили FPV-дроны и артиллерию.
В результате атаки "Шахедами" в Днепровском районе повреждено сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили.
По Новопавловской громаде в Синельниковском районе вечером 3 мая оккупанты применили дроны. Ранены двое полицейских.
Ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской областью три беспилотника.
Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами. Под ударом вражеских беспилотников был Киев. Последствия атаки зафиксировали в трех районах столицы - Оболонском, Шевченковском и Святошинском.
На Оболони в Киеве был поврежден торговый центр Dream Town, дома и автомобили. По состоянию на утро известно об 11 пострадавших, из них двое - дети.
Также россияне атаковали дронами Черкассы, там возникли пожары. Спасатели и местные власти сообщили об одном пострадавшем.
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