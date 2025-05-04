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У Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар російських дронів

Фото: Росія атакувала Дніпропетровську область артилерією та дронами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські дрони атакували Дніпропетровську області в ніч на 4 травня та напередодні ввечері. Внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольський район - випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.

Зранку 4 травня армія РФ вдарила по Марганецькій та Покровській громадах. Як  зазначив голова ОВА, росіяни спрямували FPV-дрони та артилерію.

Внаслідок атаки "Шахедами" у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загоряння, яке рятувальники приборкали.

По Новопавлівській громаді у Синельниківському районі ввечері 3 травня окупанти застосували дрони. Поранені двоє поліцейських.

Вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три безпілотники.

 

Атака дронів 4 травня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами. Під ударом ворожих безпілотників був Київ. Наслідки атаки зафіксували у трьох районах столиці - Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

На Оболоні у Києві був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі. Станом на ранок відомо про 11 постраждалих, з них двоє - діти.

Також росіяни атакували дронами Черкаси, там виникли пожежі. Рятувальники та місцева влада повідомили про одного постраждалого.

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Дніпропетровська областьВійна в УкраїніАтака дронівПоліцейські