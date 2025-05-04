У Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар російських дронів

Російські дрони атакували Дніпропетровську області в ніч на 4 травня та напередодні ввечері. Внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.
Вночі російські війська обстріляли з РСЗВ "Град" Нікопольський район - випустили по районному центру 40 снарядів. Виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені три підприємства, два багатоквартирні будинки і стільки ж приватних.
Зранку 4 травня армія РФ вдарила по Марганецькій та Покровській громадах. Як зазначив голова ОВА, росіяни спрямували FPV-дрони та артилерію.
Внаслідок атаки "Шахедами" у Дніпровському районі понівечене сільськогосподарське підприємство. На території сталося загоряння, яке рятувальники приборкали.
По Новопавлівській громаді у Синельниківському районі ввечері 3 травня окупанти застосували дрони. Поранені двоє поліцейських.
Вночі сили ППО збили над Дніпропетровською областю три безпілотники.
Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами. Під ударом ворожих безпілотників був Київ. Наслідки атаки зафіксували у трьох районах столиці - Оболонському, Шевченківському та Святошинському.
На Оболоні у Києві був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі. Станом на ранок відомо про 11 постраждалих, з них двоє - діти.
Також росіяни атакували дронами Черкаси, там виникли пожежі. Рятувальники та місцева влада повідомили про одного постраждалого.
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