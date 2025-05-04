У Дніпропетровській області поліцейські потрапили під удар російських дронів

Атака дронів 4 травня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами. Під ударом ворожих безпілотників був Київ. Наслідки атаки зафіксували у трьох районах столиці - Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

На Оболоні у Києві був пошкоджений торговий центр Dream Town, будинки та автомобілі. Станом на ранок відомо про 11 постраждалих, з них двоє - діти.

Також росіяни атакували дронами Черкаси, там виникли пожежі. Рятувальники та місцева влада повідомили про одного постраждалого.

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