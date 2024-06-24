В Днепропетровской области обновят графики отключения света: разъяснение ДТЭК
В Днепропетровской области сегодня, 24 июня, вечером заработают обновленные графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Как уточнили в компании, новые графики начнут работать с 19:00. Они позволят проходить пики нагрузок для энергосистемы более прогнозировано.
В ДТЭК отметили, что теперь в графиках будет три категории отключений:
- темно-серая зона - это время, когда света точно нет;
- светло-серая зона - отключения света возможны;
- белая зона - свет гарантированно есть.
Посмотреть новые графики можно на сайте ДТЭК или в Telegram-боте.
Отключения света в Украине
Напомним, ситуация со светом в Украине продолжает оставаться сложной на фоне новых атак россиян. Враг последние несколько дней снова целился по объектам энергетической инфраструктуры.
Из-за ударов РФ графики отключений света во всех регионах Украины практически ежедневно действуют с 00:00 до 24:00.
При этом в Днепропетровской области сегодня вводили аварийные отключения света.
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