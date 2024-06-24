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В Днепропетровской области обновят графики отключения света: разъяснение ДТЭК

Днепропетровская область, Понедельник 24 июня 2024 17:27
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В Днепропетровской области обновят графики отключения света: разъяснение ДТЭК Фото: в Днепропетровской области заработают новые графики отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области сегодня, 24 июня, вечером заработают обновленные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как уточнили в компании, новые графики начнут работать с 19:00. Они позволят проходить пики нагрузок для энергосистемы более прогнозировано.

В ДТЭК отметили, что теперь в графиках будет три категории отключений:

  • темно-серая зона - это время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона - отключения света возможны;
  • белая зона - свет гарантированно есть.

Посмотреть новые графики можно на сайте ДТЭК или в Telegram-боте.

Отключения света в Украине

Напомним, ситуация со светом в Украине продолжает оставаться сложной на фоне новых атак россиян. Враг последние несколько дней снова целился по объектам энергетической инфраструктуры.

Из-за ударов РФ графики отключений света во всех регионах Украины практически ежедневно действуют с 00:00 до 24:00.

При этом в Днепропетровской области сегодня вводили аварийные отключения света.

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Днепропетровская область Электроэнергия Отключение света График отключения света
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