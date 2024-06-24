В Днепропетровской области обновят графики отключения света: разъяснение ДТЭК

В Днепропетровской области сегодня, 24 июня, вечером заработают обновленные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как уточнили в компании, новые графики начнут работать с 19:00. Они позволят проходить пики нагрузок для энергосистемы более прогнозировано.

В ДТЭК отметили, что теперь в графиках будет три категории отключений:

темно-серая зона - это время, когда света точно нет;

светло-серая зона - отключения света возможны;

белая зона - свет гарантированно есть.

Посмотреть новые графики можно на сайте ДТЭК или в Telegram-боте.