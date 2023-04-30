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Оккупанты обстреляли Никопольский район: есть жертвы и повреждения инфраструктуры

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Никопольский район, Воскресенье 30 апреля 2023 19:39
Оккупанты обстреляли Никопольский район: есть жертвы и повреждения инфраструктуры Фото: оккупанты к вечеру обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, военные РФ снова атаковали территории Никопольского района. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Российские оккупанты не прекращают терроризировать Никопольский район. Сегодня вечером агрессор снова атаковал район из тяжелой артиллерии", - сообщил Лукашук.

Фото: оккупанты к вечеру обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)

По его словам, в результате российского удара погиб 48-летний мужчина, который был дома. Еще два человека - мужчина 80 лет и женщина 46 лет - получили ранения. Сейчас они находятся в стабильном состоянии, будут лечиться амбулаторно.

В общем, в результате обстрела в Никополе изувеченно:

  • 6 пятиэтажек;
  • 6 частных домов;
  • полдесятка хозяйственных построек;
  • два газопровода;
  • электросети.

"Последствия еще уточняются", - сообщил глава облсовета.

Напомним, 24 апреля российские военные также обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Тогда были повреждены частные дома.

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Война России против Украины Днепропетровская область Никополь
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