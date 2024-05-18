В Днепропетровской области мужчина с ножом ранил сотрудника ТЦК

Новый закон о мобилизации

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации.

В своем материале РБК-Украина объяснило, что изменилось в процессе мобилизации и есть ли новые штрафы для уклонистов.

Мы также сообщали, что с сегодняшнего дня украинцы могут обновить военные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПах или через электронный кабинет военнообязанного, воспользовавшись приложением Резерв+.

В общем, согласно новому закону, украинцы имеют 60 дней на обновление данных удобным для них способом.

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