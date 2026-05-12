На Днепропетровщине снова объявили обязательную эвакуацию: кого касается

13:24 12.05.2026 Вт
2 мин
Всего под эвакуацию подпадают 1145 человек
aimg Ирина Глухова
Фото: на Днепропетровщине снова объявили обязательную эвакуацию (Getty Images)

В Днепропетровской области на отдельных территориях Никопольского района объявлена обязательная эвакуация семей с детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главуДнепропетровской ОГА Александра Ганжу.

Читайте также: Россияне ударили по рынку в Никополе: есть погибшие и более 20 раненых

Кого эвакуируют

Обязательный выезд касается:

  • Новокиевки и Ильинки Марганецкой громады;
  • Вышетарасовки Мировской сельской громады;
  • отдельной улицы Марганца;
  • почти 100 улиц в Никополе.

С этих территорий должны выехать семьи с детьми. В целом речь идет о 28 семьях, в которых проживают 34 ребенка. Всего под эвакуацию подпадают 1145 человек.

Как будет проходить эвакуация

По данным ОВА, время и маршруты выезда согласовывают индивидуально с каждой семьей. Люди должны покинуть опасные районы в течение одного месяца.

Эвакуированным предлагают несколько вариантов размещения:

  • более безопасные населенные пункты Никопольщины;
  • другие районы Днепропетровской области;
  • другие регионы Украины.

Организацию процесса и сопровождение обеспечивают местные органы власти.

Также в Никополе городские власти рассматривают возможность компенсации аренды жилья для семей с детьми, которые подлежат эвакуации, но решат остаться в городе и переехать в более безопасные районы.

Соответствующее решение должны вынести на внеочередную сессию горсовета.

Напомним, ранее обязательную эвакуацию населения объявили в Синельниковском районе Днепропетровской области. Причина - повышенная угроза жизни и безопасности в результате боевых действий.

Атаки на Никопольщину

Ежедневно российские войска атакуют Никополь и громады района. Под ударами оказываются жилые дома, магазины, больницы, автобусы и гражданские автомобили.

Так, утром оккупанты атаковали пассажирский автобус в Никополе. Удар был нанесен дроном в час пик, когда люди ехали на работу. В результате атаки погибли три человека, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

До этого захватчики атаковали местный рынок. Тогда погибли пять человек, среди пострадавших была 14-летняя девочка, которая находилась в тяжелом состоянии.

Между тем, параллельно с физическими атаками враг ведет и информационную войну против города. В частности, россияне распространяют в Никополе листовки с призывами готовиться к оккупации и угрозами о "форсировании Днепра"

