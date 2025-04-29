На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФ

"Ввели принудительную эвакуацию с прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской общины и трех - Новопавловской", - написал Лысак.

Он отметил, что из этих населенных пунктов вывезли уже 400 детей. Еще 26 детей остаются там. Некоторые из них переселенцы, которые уже потеряли свой дом и только начали строить новую жизнь.

"Однако россияне направляют на людей КАБ и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями", - подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание, что с эвакуацией будут помогать благотворительные организации. При этом для расселения людей уже есть варианты. Люди будут сами выбирать, где хотят жить, они получат все соцвыплаты.

Такая эвакуация будет продолжаться месяц.

Фото: общины, откуда будут эвакуировать людей, на карте (t.me/mykola_lukashuk)

В свою очередь Лукашук уточнил, что по состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области российских войск нет. И украинские защитники защищают регион.