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На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФ

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области проведут принудительную эвакуацию (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из семи сел. Они находятся возле админграницы с Донецкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

"Ввели принудительную эвакуацию с прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской общины и трех - Новопавловской", - написал Лысак. 

Он отметил, что из этих населенных пунктов вывезли уже 400 детей. Еще 26 детей остаются там. Некоторые из них переселенцы, которые уже потеряли свой дом и только начали строить новую жизнь.

"Однако россияне направляют на людей КАБ и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями", - подчеркнул чиновник. 

Он обратил внимание, что с эвакуацией будут помогать благотворительные организации. При этом для расселения людей уже есть варианты. Люди будут сами выбирать, где хотят жить, они получат все соцвыплаты. 

Такая эвакуация будет продолжаться месяц.

Фото: общины, откуда будут эвакуировать людей, на карте (t.me/mykola_lukashuk)

В свою очередь Лукашук уточнил, что по состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области российских войск нет. И украинские защитники защищают регион. 

Наступление России

Напомним, российские оккупанты продолжают наступление в Донецкой области. Они активно направляются в сторону административной границы с Днепропетровской областью.

В частности, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась.

Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, оккупанты хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.

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