На Днепропетровщине произошли масштабные отключения света из-за удара РФ

Россия ударила по важному энергообъекту в Днепропетровской области. По области начались масштабные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Враг повредил важное энергооборудование региона. Атака 9 ноября повлекла за собой масштабные отключения в Днепропетровской области, говорится в сообщении.
"Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура", - пишет пресс-служба ДТЭК.
Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно быстрее, пообещали в компании.
Ранее РБК-Украина писало, что 8 ноября из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.
Кроме того, энергосистема Днепропетровской области находится под ударами несколько дней подряд. Еще вечером 7 ноября в результате повторных атак света не было более 60 тысяч потребителей в Днепре .
Также сообщалось, что оккупанты с ночи 3 ноября не прекращали ударов по энергетическим объектам Украины. Это одна из самых масштабных атак.