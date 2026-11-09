На Днепропетровщине произошли масштабные отключения света из-за удара РФ

РФ повредила энергооборудование

Враг повредил важное энергооборудование региона. Атака 9 ноября повлекла за собой масштабные отключения в Днепропетровской области, говорится в сообщении.

"Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура", - пишет пресс-служба ДТЭК.

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно быстрее, пообещали в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 ноября из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

Кроме того, энергосистема Днепропетровской области находится под ударами несколько дней подряд. Еще вечером 7 ноября в результате повторных атак света не было более 60 тысяч потребителей в Днепре .