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На Днепропетровщине произошли масштабные отключения света из-за удара РФ

20:57 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: На Днепропетровщине произошел частичный блекаут из-за обстрелов (Getty Images)

Россия ударила по важному энергообъекту в Днепропетровской области. По области начались масштабные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

РФ повредила энергооборудование

Враг повредил важное энергооборудование региона. Атака 9 ноября повлекла за собой масштабные отключения в Днепропетровской области, говорится в сообщении.

"Без света осталась большая часть Днепра и Каменского. Также была обесточена критическая инфраструктура", - пишет пресс-служба ДТЭК.

Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет как можно быстрее, пообещали в компании.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 ноября из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

Кроме того, энергосистема Днепропетровской области находится под ударами несколько дней подряд. Еще вечером 7 ноября в результате повторных атак света не было более 60 тысяч потребителей в Днепре .

Также сообщалось, что оккупанты с ночи 3 ноября не прекращали ударов по энергетическим объектам Украины. Это одна из самых масштабных атак.

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